武漢肺炎蔓延 美股道瓊跌453點逾3個月來最慘

美股27日收盤重挫，道瓊工業指數大跌453.93點或1.57%，以28535.80點作收。圖為紐約證券交易所。（圖取自Unsplash圖庫）

（中央社記者尹俊傑紐約27日專電）武漢肺炎疫情蔓延，衝擊投資人對全球經濟的信心，拖累國際股市與油市行情。美股道瓊指數今天重挫453點，創3個多月來最差單日表現，年初以來漲幅全數回吐。

自上週起，源自中國湖北省武漢市的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）確診與死亡案例不斷增加，中國國家主席習近平25日警告疫情加快蔓延。台灣至今有5例境外移入確診病例，美國也有5例，華府準備撤離武漢的美國外交人員及公民。

美股開盤後，道瓊工業指數一度大跌549點，終場重挫453.93點，跌幅1.57%，收在28535.8點。標準普爾500指數下挫51.84點，跌幅1.57%，收在3243.63點。以科技股為主的那斯達克綜合指數重挫175.6點，跌幅1.89%，收在9139.31點。

道瓊指數連5黑，與標普500指數都創下去年10月2日以來最大跌幅，那斯達克指數則締造去年8月23日以來最差單日表現。

2019年10月上旬以來，美股走勢隨美中貿易戰出現緩和跡象而趨於平靜，標普500指數連70個交易日漲跌幅都未達1%，為1969年以來最長紀錄之一。如今，武漢肺炎攪亂一池春水，前陣子屢創新高的美股大幅回檔，博弈、觀光與航運類股首當其衝。

隨著澳門的武漢肺炎確診病例與日俱增，博弈業巨擘永利渡假村（Wynn Resorts）與拉斯維加斯金沙集團（Las Vegas Sands）股價分別大跌8.1%、6.7%。

全美3大航空股一片慘綠。美國航空集團（American Airlines）股價重挫5.5%，聯合航空控股（United Airlines Holdings）與達美航空（Delta Air Lines）跌幅分別達5.2%、3.4%。

從科技、娛樂到零售業，對中國曝險甚深的個股都難逃這波賣壓。蘋果公司（Apple）股價重挫2.9%，迪士尼（Walt Disney）與耐吉（Nike）跌幅都超過1.7%。

與中國密切連動的晶片股走勢更淒慘。費城半導體指數大跌3.9%，台積電美國存託憑證（ADR）跌幅達4.3%。

美股表現不振，歐洲與亞洲多地股市跌幅也都超過2%。與此同時，投資人擔憂武漢肺炎恐影響中國能源需求，導致國際油價走低，倫敦布倫特原油價格出現逾4個月來最大跌勢，跌幅逾2%，每桶60美元關卡失守。

「紐約時報」報導，2019新型冠狀病毒蔓延正逢農曆春節，中國商家生意大受影響，可能打亂北京當局在美中貿易戰暫告緩和後重振經濟成長的如意算盤。

中國2019年國內生產毛額（GDP）年增6.1%，創近30年來最低成長率。在武漢等地封城防疫，官方建議民眾減少外出的情況下，觀光與民間消費都可能受衝擊，連帶拖累經濟表現。中國為全球第2大經濟體，一旦「打噴嚏」，全球經濟前景也不樂觀。

素有「恐慌指數」之稱的芝加哥選擇權交易所（CBOE）波動率指數（VIX）飆升25%，衝上18.23，創去年10月以來新高，意味投資人預期股市震盪將加劇。

不少投資人趁機棄股轉債，投向黃金等避險資產懷抱。美國10年期公債價格上漲，殖利率降至去年10月以來最低的1.61%；國際即期金價上漲0.4%，每盎司報1586.43美元，創1月8日以來新高。（編輯：郭中翰）1090128