若受武漢肺炎重大影響 上市櫃公司30日前應發重訊

（中央社記者蔡芃敏台北28日電）新型冠狀病毒疫情延燒，金管會表示，上市櫃公司若受肺炎疫情影響，發生重大並影響財務及業務的事件，應在30日台股開盤前發布重大訊息。

自上週起，源自中國湖北省武漢市的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）確診與死亡案例不斷增加，根據中國國家衛健委官網發布武漢肺炎最新病例統計，截至27日24時，確診病例已達4515例，重症976例，累計死亡病例106例；台灣中央流行疫情指揮中心今天宣布新增2例境外移入病例，台灣累積確診案例達7例。

武漢肺炎疫情蔓延，衝擊投資人對全球經濟的信心，拖累國際股市與油市行情。美股道瓊指數今天重挫453點，創3個多月來最差單日表現，年初以來漲幅全數回吐。

金融監督管理委員會今天發布新聞稿提醒，上市櫃公司若是在春節期間因新型冠狀病毒影響，發生重大且影響財務與業務的事件，應於30日台股開盤前，於公開資訊觀測站發布重大訊息說明，落實資訊公開相關規定，以利投資人進行判斷。

金管會也說，因應疫情發展，會計師事務所派遣員工赴中國執行審計工作時，應充分考量員工安全。

不過，若會計師事務所因延後出差時程，導致上市櫃公司無法在規定期限內申報108年度財務報告時，金管會表示，公司可以依照「公開發行公司財務報告及營運情形公告申報特殊適用範圍辦法」規定，提供無法如期公告申報的理由、證明資料及擬展延的期限，向金管會申請核准。（編輯：林孟汝）1090128