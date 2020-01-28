武漢疫情延燒 法人：新春開紅盤衝擊難免

（中央社記者潘羿菁台北28日電）武漢肺炎疫情讓美股下挫453點，台股週四將開紅盤，台新投顧副總經理黃文清分析，基於台灣有SARS防疫經驗，加上至今國內疫情受控制，但台股新春開紅盤難免受美股下跌衝擊。

台股春節休市前的加權指數收在12118.71點，觀察日、韓股市本週迄今表現，跌幅約在2%到3%。

武漢肺炎疫情蔓延，衝擊投資人對全球經濟的信心，美股道瓊指數27日重挫453點，創3個多月來最差單日表現，年初以來漲幅全數回吐，目前台股有春節休市防護在身，不過黃文清表示，週四（30日）新春開盤難免會反映美股下跌。

他進一步說，當年台灣因SARS實施和平醫院封院一事，當時台股短線跌幅高達11%，主要是從未有過大規模傳染疫情出現，造成恐慌心態，如今，台灣已有防疫相關經驗，同時到目前為止，國內疫情受到控制，並未進一步爆發，資本市場不致於過度恐慌。

黃文清認為，本週開紅盤勢必以防疫概念股與觀光旅遊概念股為觀察重點。

他也強調，從報章雜誌內容來看，這波武漢肺炎事前並無太多徵兆，會讓防疫困難度大增，因此後續疫情仍要密切觀察。

國泰證期顧問處經理蔡明翰認為，台股開盤將會反映武漢肺炎震盪下跌，建議投資水位偏高的投資人先行減碼等待股市穩定，依據2003年SARS經驗來看，國內出現群聚感染狀況才讓台股大幅重挫，雖然目前武漢肺炎並未讓國內感染情況進一步擴散，不過後續很難預料，在疫情尚未獲得解決之前，台股都會呈現震盪甚至下挫。

另外，他提醒，今晚重量級企業蘋果將公布財報以及下季展望，若財報數字亮麗，有可能成為台股支撐力道，多少可以抵消下跌衝擊。（編輯：張均懋）1090128