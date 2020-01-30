武漢肺炎短線衝擊台股 法人：跌幅約5%至10%

（中央社記者吳家豪台北30日電）蘋果公司等企業財報利多激勵美股道瓊指數以小漲作收，法人分析，武漢肺炎對台股短線衝擊可控制在5%至10%跌幅，除了口罩防疫概念股受惠之外，宅經濟、鋼鐵水泥與電信股也具備防禦概念。

美股道瓊工業指數今天終場上漲11.60點，或0.04%，收在28734.45點；標準普爾500指數下跌2.84點，或0.09%，收在3273.40點；科技股為主的那斯達克指數上漲5.48點，或0.06%，收在9275.16點。

台股20日金豬年封關，累計全年大漲2186.45點，封關日在抱股過年買盤挹注下，終場小漲28.42點，收在12118.71點，漲幅0.24%，成交值新台幣1133.15億元。自營商買超12.05億元，投信賣超2.25億元，外資及陸資買超51.36億元；三大法人合計買超61.16億元。

武漢肺炎疫情擴散，代工廠鴻海宣布，由中國返回台灣的員工暫緩赴中國廠區，改為在台辦公；從武漢返台的員工繼續居家檢疫，無須出勤。被動元件大廠國巨等多家台廠的中國廠區均配合當地政策，延後至2月10日開工。

智慧型手機與虛擬實境（VR）廠商宏達電所有員工於1月31日一律改為居家上班，公司將於2月2日完成辦公區域的酒精消毒，員工於2月3日進入公司時須填寫並繳交健康聲明表。

蘋果公司（Apple）2020會計年度第1季財報優於預期，在iPhone、穿戴式裝置和服務事業的推動下，單季營收與獲利皆創歷史新高，分析師認為有望成為台股的支撐力道。

國泰證期分析，在資金超寬鬆的情況下，武漢肺炎對台股短線衝擊可控制在5%至10%跌幅，低於SARS影響；除了病毒防疫股外，宅經濟概念股例如富邦媒與鈊象等網購遊戲股也將受惠，鋼鐵、水泥、電信等族群也具備防禦概念。（編輯：楊凱翔）1090130