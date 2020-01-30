台股鼠年紅盤暴量重挫 防疫概念股多檔漲停

（中央社記者吳家豪台北30日電）武漢肺炎擴散衝擊經濟信心，國際股市在春節期間陸續修正，今天台股盤中最低來到11573.76點、下跌544.95點，跌破季線支撐，短線進入修正期；口罩、醫療相關的防疫概念股獲買盤青睞走高，多檔拉上漲停。

台股今天開盤跌185.48點，加權股價指數為11933.23點，成交金額新台幣120.82億元。至10時20分左右，台股加權指數來到11586點，下跌532點，跌幅4.3%，成交值新台幣1402億元，預估量能約3100億元。電子股跌4.85%，金融股跌3.34%。

防疫概念股獲資金青睞，包括合世、美吾華、花仙子、毛寶、南六、康那香都拉上漲停。

權值電子股鴻海最低來到跌停83.1元，成交量超過9萬張；台積電跌逾3%，最低來到321元，成交量超過5.7萬張；股王大立光跌逾3%，最低來到4790元。

華冠投顧分析師范振鴻指出，武漢肺炎目前屬於疫情剛開始的階段，第一個關鍵時間點落在元宵節附近，需觀察疫情是否擴大。目前台股估量逾3000億元，從技術面結構來看，季線11761支撐已跌破，短線勢必進入修正期。

范振鴻表示，與SARS時期相比，現在的防疫觀念已經更進步，中國大陸也提早進行防疫措施，加上防疫概念股的基本面不是太好，比較偏投機行情，不建議加碼，否則一旦疫情獲得有效控制或出現疫苗，短期因為防疫而受惠的口罩或醫療股可能出現修正。

國泰證期分析，在資金超寬鬆的情況下，武漢肺炎對台股短線衝擊可控制在5%至10%跌幅，低於SARS影響；除了病毒防疫股外，宅經濟概念股例如富邦媒與鈊象等網購遊戲股也將受惠，鋼鐵、水泥、電信等族群也具備防禦概念。（編輯：鄭雪文）1090130