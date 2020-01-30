武漢肺炎疫情衝擊 鴻海盤中一度觸及跌停

（中央社記者鍾榮峰台北30日電）中國武漢疫情嚴峻衝擊台股，盤中大跌超過570點，權值股鴻海也無法倖免，盤中一度觸及跌停83.1元。

市場擔憂鴻海集團在中國大陸各廠區、尤其是湖北武漢地區受到肺炎疫情影響生產，鴻海股票賣壓湧現，今天開低走低，盤中一度觸及跌停83.1元，市值力守1.15兆元之上，截至10時30分，盤中成交量超過9.8萬張。

湖北省政府發布春節假期延遲復工通知，要求境內企業不得早於2月13日24時前復工，鴻海集團在湖北武漢設有廠區據點，當地布局進展備受關注。

根據鴻海年報，鴻海集團在武漢的關係企業包括武漢市准時達供應鏈管理有限公司、武漢市派達國際物流、武漢裕展精密科技、金機虎精密機械（武漢）、富友萬得（武漢）商貿有限公司、鴻富錦精密工業（武漢）等。鴻海集團在武漢市東湖新技術開發區設有富士康科技園。

若從員工人數來看，根據鴻富錦精密工業（武漢）年報資料，在2018年加入社保的員工有1萬1160人，武漢裕展精密科技同期加入社保的員工人數有2038人。武漢市准時達供應鏈管理有限公司同期保險的員工人數有243人。富友萬得（武漢）商貿有限公司入保員工人數約58人。整體粗估，武漢肺炎影響鴻海在當地員工人數近1.35萬人。

因應武漢肺炎疫情，鴻海29日表示集團防疫視同作戰，內部日前成立「防疫指揮中心」，由劉揚偉親自坐鎮指揮，每日召開防疫連線會報，並嚴令各中國大陸廠區全力配合各級政府單位作戰防疫。

鴻海決定所有由中國大陸返回台灣的員工，暫緩回赴大陸廠區，改為在台辦公，從武漢返台員工，繼續居家檢疫，無須出勤。至於中國大陸各廠區，暫維持春節期間留守值班必要人力，除非當地地方政府另有規定，否則暫延至2月10日開始復工。（編輯：鄭雪文）1090130