武漢肺炎延後開工 南亞塑膠工廠受衝擊

（中央社記者潘羿菁台北30日電）武漢肺炎造成大陸工廠延後開工，目前國內水泥與塑化企業均受到波及，台泥、亞泥中國工廠已確定延後開工，台塑四寶中的南亞塑膠加工事業工廠位於江蘇與廣東，影響較大。

台塑四寶的南亞位於中國生產電子材料、塑膠加工與纖維共計10座工廠（包含南電），以江蘇的南通與昆山共有6座工廠最多，廣東廣州與惠州也有3座工廠。

由於江蘇與廣東兩省已宣布延後至2月10日開工，南亞回應，位於江蘇昆山電子材料工廠在春節期間持續生產，不受延後開工政策影響；但廣州、惠州、南通塑膠加工工廠，以及昆山纖維廠安排春節放假停工，如今需配合延遲至2月10日才能開工。

根據南亞公開資料顯示，塑膠加工事業群在中國創造營收約3成，僅次於台灣的6成，占有一定重要的比重，南亞坦言，這波延後開工將以塑膠加工事業群影響較劇。

至於台塑與台化在中國寧波為石化廠，由於春節期間不停工，不受延後開工影響。

在水泥廠方面，台泥指出，為因應疫情各廠早已成立通報小組，在過年前夕就開始控管員工健康，若有員工返鄉回到疫情較為嚴重地區，會要求自主隔離；目前各廠狀況穩定，通報小組會隨時將最新狀況回報到總公司。至於台泥主力產區的廣東與廣西，已配合當地政府政策延後至2月10日開工。

亞泥的主力市場為江西、湖北、四川與江蘇，疫情嚴重的湖北地區為亞泥在中國第二大市場，目前亞泥華中區已備妥N95口罩、消毒藥水、額溫槍等防疫用品。

不過亞泥湖北漢口營業所有3位同仁受到不同程度影響，包括劉姓員工岳母、李姓員工婆婆確診武漢肺炎；王姓員工確診為非新型冠狀性病毒肺炎，在家隔離好轉中。上述3名員工均在家隔離觀察，暫不返回工作崗位。

另外，湖北亞東、武漢亞鑫、武漢亞東、武漢亞力及湖北亞利等公司，受疫情影響均延遲到2月10日開工；不過第一線工廠持續運作，包括武漢亞鑫為提供雷神山醫院建設工程所需水泥，已於27日下午開始供應。（編輯：張良知）1090130