蘋果財報優不敵肺炎病毒 蘋概股嚇趴

（中央社記者韓婷婷台北30日電）武漢肺炎影響投資人信心，儘管蘋果財報表現亮眼，但後續影響還待評估，也衝擊台灣相關蘋概股走在今天新春開盤首日先行補跌，鴻海、玉晶光等個股重挫跌停。

生產重鎮在大陸的鴻海由於湖北武漢地區受到肺炎疫情影響，市場多所擔憂，今天鴻海股票賣壓湧現，開低走低，盤中幾度觸及跌停價83.1元，量能快速放大，收盤跌停成交量高達15.29萬張。

蘋概股弱勢表現在盤面擴散，包括正崴、嘉聯益、欣興、康控、GIS-KY、臻鼎-KY、玉晶光、聯德控股-KY等盤中均見到弱勢跌停。

股王大立光盤中跌幅也一度超過6%，終場以4710元作收，跌幅5.33%；權值王台積電跌幅也達4.95%，重挫16.5元，以316.5元作收，創下去年12月10日以來收盤新低價。其他包括和碩、緯創、美律、華通等盤中跌幅超過7%，廣達、穩懋、可成跌幅也在4%以上。

法人評估，蘋果供應鏈的全球生產據點大約50%比重在中國大陸，市場擔憂大陸開工時間延後與缺工的問題將影響供應鏈量產時程，整體經濟受到的衝擊對消費面將造成負面影響。

為配合武漢肺炎防疫工作，國內廠商在中國大陸的子公司普遍將春節復工時間延至2月10日，甚至部分已決定延後至2月14日。

大立光表示，主要工廠均在台灣，目前台灣共有13個廠區，1月營運展望不變，因逢農曆年長假，且第1季為淡季，維持先前1月拉貨動能將較去年12月下滑的預估不變。至於2月，由於大陸官方延後復工日，客戶尚未復工，2月狀況需待客戶復工後再評估。

玉晶光則表示，在過年前原本就訂定大陸跟台灣廠今年年假放到1月底，2月3日才開工，因大陸政府規定延後復工，目前訂定大陸廠將在2月10日凌晨開工24小時生產，維持第1季營運比去年同期好的看法不變。

台積電則表示，上海松江廠與南京廠維持24小時生產。聯電指出，大陸廠和艦及聯芯營運正常，不受武漢肺炎疫情影響，只是財務、會計等非生產線相關人員至2月10日才恢復正常上班。（編輯：張良知）1090130