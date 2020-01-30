武漢肺炎疫情蔓延 工商界呼籲兩岸合作

（中央社記者蔡芃敏台北30日電）武漢肺炎疫情蔓延，全國工業總會今天說，中國有逾200萬名台幹，各界應該發揮人溺己溺的精神，給予中國必要協助。商總也呼籲，面對疫情，世界衛生組織（WHO）不應排除台灣。

另外，武漢肺炎疫情衝擊投資人信心，台股指數今天終場重挫將近700點，創下史上單日最大跌點，商總理事長賴正鎰說，台股休市多日，今天補跌，應是短期現象。若疫情控制得宜，只會造成短期影響，也認為武漢疫情對經濟衝擊不會像SARS那麼嚴重。

中國截至29日已有武漢肺炎確診病例7711例，累計死亡病例170例。工總今天發布新聞稿指出，兩岸經貿互動頻繁，目前仍有30萬家台商企業、超過200萬名台幹在中國生活、工作與投資，重災區武漢則有1000家台企在當地設廠營運，廣大台商正與武漢肺炎對抗，呼籲各界發揮「人饑己饑，人溺己溺」的精神，給予必要的關懷與協助。

商總理事長賴正鎰認為，兩岸應該相互合作、防治疫情蔓延，若台灣之後有能力，也可以從口罩開始支援中國，「不要分你我，不要泛政治化」，以救人為先。

工總說，武漢肺炎疫情蔓延，已嚴重影響兩岸人員及正常貨物往來，甚至因工廠開工延誤造成兩岸產業斷鏈，將對台灣經濟將帶來重大衝擊。呼籲各界提供必要資金、醫療資源與物品，讓疫情早日獲得控制，維護兩岸人民健康，降低疫情可能對經濟造成的衝擊。

不過，台灣無法參與世界衛生組織（WHO）針對新型冠狀病毒召開的緊急會議，國際社會再度關注台灣未能加入WHO，這也讓日本首相安倍晉三、加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）等人紛紛為台灣發聲。

對此，賴正鎰說，WHO不讓台灣參與新型冠狀病毒討論會議「是很政治化」，疫情攸關全球人民健康，WHO不該將台灣拒於門外，應該要把台灣列入其中。（編輯：黃國倫）1090130