摃龜別氣餒 威力彩大樂透今晚上看3.8億及1.6億

（中央社記者吳佳蓉台北30日電）農曆年節買樂透摃龜別氣餒，台彩公司說，今晚威力彩頭獎上看新台幣3.8億元，大樂透也會開獎，獎金上看1.6億元，且今晚會增開的「春節大紅包」百萬加碼獎，合計還有159組中獎機會。

2020金鼠年，台彩春節電腦型彩券加碼金達8億元，其中，重頭戲大樂透從1月23日至2月2日連續11天開獎，天數創史上最長。

台灣彩券公司統計，從小年夜到初五，連續7天假期中，大樂透開出2次頭獎，一次開在25日初一，1注獨得頭獎2.43億元，另一次開在27日初三，1注獨得獎金1.22億元；截至昨晚，大樂透頭獎已連兩期摃龜，今晚頭獎若開出，預估獎金上看1.6億元。

在威力彩部分，台彩表示，配合春節加碼，20日當天頭獎直接加碼2億元，至今頭獎仍未開出，預估今晚開獎，頭獎將上看3.8億元，為今年最高金額頭獎。

另一方面，大樂透春節加碼，從1月23日小年夜起另外增開9個「春節大紅包」獎號；對中其中6個號碼就算中獎，共有360組中獎機會每組獎金100萬元，若有多注中獎則視中獎注數均分獎金。

台彩統計，從小年夜到初五，7天假期內累計開出201組「春節大紅包」，共有239注中獎，其中獨得100萬元獎金的共171注，占比約72%，對比2018年及2019年加碼活動獨得「春節大紅包」獎的比重52%及68%更高。

此外，台彩指出，根據投注資料，過年期間中獎的239張「春節大紅包」中獎彩券，之中有43張單張投注金額才50元，占比約18%，換句話說，有43名中獎人只花了50元買1注就幸運對中「春節大紅包」獎項，且其中還有33人是獨得百萬獎金。

至於選號方式，台彩說，有84%「春節大紅包」中獎人是採電腦選號，16%為自選號碼。

台彩表示，目前還剩159組「春節大紅包」未開出，將於今晚持續加開，如果今晚仍未全部開出，之後每期仍會繼續增開，直到全部送完或2月7日活動結束止。（編輯：郭萍英）1090130