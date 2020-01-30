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北市2019年促參逾900億 連3年登全國招商王

最新更新：2020/01/30 17:37

（中央社記者吳佳蓉台北30日電）2019年促參績效出爐，全國促參簽約案件共95件，民間投資金額新台幣1745億元，創史上第3高；其中，台北市受雙子星、信義行政中心等大案加持，以民間投資金額913.75億元，連續3年奪下「全國招商王」寶座。

財政部統計，2019年民間參與公共建設的簽約案件共95件，吸引民間投資金額達1745億元，雖比2018年的2373億元規模下滑，但仍創史上第3高紀錄，僅次於2018年及2010年的2241億元。

其中，民間投資金額在50億元的大案共有7件，其中，前3大分別為「台北雙子星案」，規模高達477.48億元，交通部推出「高雄港第七貨櫃中心S1至S5碼頭及附屬設施案」，規模363.75億元 ，「台北市信義行政中心設定地上權案」規模270.65億元；合計3大案規模就占整體的63%。

其中，雙子星及信義行政中心皆為台北市政府推出案件，帶動台北市政府2019年促參規模攀升至913.75億元，為全國地方政府之冠，連續3年奪下「招商王」寶座。

2017、2018年促參績效位居全國第2的高雄市政府，2019年民間投資金額為76.59億元，名次被台中市政府以投資金額84.32億元超過，排名第3。（編輯：張均懋）1090130

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