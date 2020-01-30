彰銀理專涉挪用客戶資金達6300萬 金管會證實

（中央社記者劉姵呈台北30日電）彰化銀行理專涉嫌挪用客戶資金，金管會銀行局今天證實，作案期間長達10年，影響客戶共4名，涉及金額高達新台幣6300萬元，已請彰銀陳述意見，會依內部程序作後續處理。

金融監督管理委員會銀行局副局長莊琇媛今天表示，此案為彰化銀行客戶向銀行客訴，北台中分行有1名理專保管客戶印章，且強調保證獲利並收到不認識的人匯款等情事，彰銀立刻通報金管會，查後才發現這名理專確實與客戶有資金異常往來，時間長達10年。

莊琇媛說，涉案時間從民國98年年底至108年6月，涉及金額高達6300萬元；其中，沒有按照客戶指示交易挪用金額有4000多萬元，與客戶間借貸金額有1600多萬元，其他異常資金往來有590多萬元。

她指出，彰銀當時已通報重大偶發事件，目前也已請彰銀陳述意見，會報內部程序作後續處理。

彰銀稍早也表示，此案已進入司法程序，基於偵查不公開原則，無法再對外說明個案細節；強調已和受影響客戶聯繫，對客戶損失將全權負責，且已將這名理專解職，後續會再向這名涉案理專作求償。

金管會年前才剛宣布開罰永豐銀行、玉山銀行各新台幣1200萬元，也為銀行法修正罰鍰上限後，首度適用的案件，彰銀理專案可能也會依照新法罰度，裁罰1200萬元。（編輯：黃國倫）1090130