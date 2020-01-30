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口罩價格將調降 經濟部：2/1起單片降至6元
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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，造成多人死亡，其病原體新型冠狀病毒與SARS及MERS屬同一家族。台灣也出現確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、出入公眾場所戴口罩、做好自主健康管理。
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情10/100

口罩價格將調降 經濟部：2/1起單片降至6元

最新更新：2020/01/30 22:50
經濟部表示，口罩限購價格自2月1日開始由每片8元調降為6元。（中央社檔案照片）
經濟部表示，口罩限購價格自2月1日開始由每片8元調降為6元。（中央社檔案照片）

（中央社記者蔡芃敏台北30日電） 武漢肺炎疫情延燒，政府祭出口罩限購政策，不過，一片口罩要價新台幣8元，外界擔心價格會「回不去」，經濟部表示，統一價格是為了避免市場哄抬價格，自2月1日開始，售價會調降為每片6元。

防疫資訊

為了因應口罩需求，疾管署28日宣布，釋出600萬片口罩，每人限購3片、每片定價8元，不過，仍出現口罩短缺現象。嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）中央流行疫情指揮中心今天傍晚宣布，政府自31日起將全數徵用國內口罩，提供民生需求每天約釋出260萬片，醫療或公務防疫及儲備需求每天則約有140萬片，且釋出口罩將延續每人一次限買1至3片，暫定至2月15日止。

經濟部官員表示，口罩通常是超商冷門商品，不過，現在單日銷量達到120多萬片，即便政府釋出口罩，口罩依舊快速完銷，因此，延續限購政策至2月15日，之後會再視口罩產能、疫情狀況，會滾動檢討政策。

不過，相較疫情爆發前，大賣場販售200片裝的口罩一盒不到400元，外界擔心口罩價格會「回不去」。

經濟部官員表示，政府是為了避免供需失衡、哄抬價格，口罩需求暴增，單日銷量已經超過平常42倍，加上年假期間，業者物流、人力成本比較高，舉例來說，若物流業者年假期間召回司機，加班費就是平常3倍至4倍，經濟部才會召集業者統一價格。

經濟部表示，今天與通路商、物流商、製造商協調後，自2月1日開始，售價會調降為每片6元。待市場恢復正常供需後，價格就會回歸市場機制決定。

經濟部表示，自2月1日起政府統一徵購後，所有口罩一律依中央疫情指揮中心統籌，目前依據醫療防疫、超商、醫院內（或附近）的藥妝、藥局、醫材通路等通路分配，防疫期間，請各界體諒，依據中央指揮中心的調度購買。（編輯：黃國倫）1090130

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