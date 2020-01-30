經濟部：口罩2/1起單片降至6元 維持限購

（中央社記者蔡芃敏台北30日電）經濟部表示，因年假業者成本較高，才將口罩定價新台幣8元，不過假期已結束，口罩自2月1日起單片降至新台幣6元，維持限購政策。未來供需恢復正常後，價格就會回歸市場機制。

經濟部晚間發布新聞稿表示，由於年假期間，物流、廠商等人力成本都較平時高，以物流業者為例，緊急召回駕駛的加班費都較平日翻倍，因此將口罩定價一片8元，目前年假已結束，與通路商、物流商、製造商協調後，口罩2月1日起售價會調降為每片6元。未來恢復正常供需後，價格就回歸市場機制。

受到武漢肺炎影響，台灣口罩需求大幅提升，單日超商銷量已是超過先前42倍。經濟部表示，為了讓民眾能夠持續買到口罩，避免供需失衡、哄抬價格，政府採取統一徵購、統一調控、統一售價等三原則因應，中央流行疫情指揮中心已經宣布，將全面徵購國內廠商的每日製造產量。

經濟部表示，中央流行疫情指揮中心統一徵購的政策，暫定持續至2月15日止。每日徵購的製造產量約為一天400萬片，日後會努力加大產能。400萬片的分配為140萬片提供醫療及防疫公務使用，60萬片給醫院內的藥妝、藥局、醫材通路提供民眾就醫使用，其餘200萬片釋出給四大超商，並維持每人限買1至3片。

經濟部說，自2月1日起政府統一徵購後，口罩一律依中央疫情指揮中心統籌，目前依據上述醫療防疫、超商、醫院內或周遭的藥妝、藥局、醫材通路等通路分配，防疫期間請各界體諒，依據中央疫情指揮中心的調度購買。

經濟部表示，請民眾優先讓有慢性病、就醫、陪病、探病需求者購買，目前產能已恢復，每天都會穩定供貨，請民眾在購買口罩時，記得夠用就好，不要囤積。（編輯：黃國倫）1090130