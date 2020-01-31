美股收紅沖淡擔憂氣氛 法人：台股短線超跌

（中央社記者潘羿菁台北31日電）儘管武漢肺炎疫情肆虐，但世界衛生組織（WHO）不建議對中國發出任何旅遊及貿易限制令，帶動美股強拉尾盤，上漲作收，由於台股與美股連動性強，法人認為，將有助於沖淡市場擔憂氣氛，台股短線已超跌。

道瓊工業指數開盤走弱，震盪整理，所幸尾盤拉高，終場上漲124.99點或0.44%，收在28859.44點，主因WHO宣布武漢肺炎構成「國際關注公共衛生緊急事件」，但不建議對中國發出任何旅遊及貿易限制令；以科技股為主的那斯達克綜合指數終場上漲23.77點或0.26%，收在9298.93點；標準普爾500指數終場上漲10.26點或0.31%，收在3283.66點。

不過，台股30日鼠年開紅盤慘跌696.97點，創史上單日最大跌點，加權指數終場收在11421.74點，跌幅5.75%，成交金額新台幣2754.15億元，三大法人聯手賣超，合計賣超新台幣263.88億元。

台股春節後紅盤跳空開低補跌，反映國際股市因疫情延燒下挫。

法人認為，儘管蘋果銷售暢旺，但其供應鏈有5成比重位於中國大陸，目前中國政府因應疫情延後廠商開工，引發市場擔憂延後上工與缺工問題將拖累產出時程，也會影響整體經濟動能。不過，目前台股短線已超跌，待市場消化利空後指數仍有機會回歸基本面。

蘋果在台灣時間29日公布財報和財測，展望2020會計年度第2季（截至今年3月底），蘋果預期當季營收約630億美元到670億美元，毛利率在38%到39%區間。

2020會計年度第1季（截至去年12月28日）蘋果當季營收918.19億美元，較上一年同期843.1億美元成長8.9%，創歷史單季新高，稅後獲利222.36億美元，較上一年同期199.65億美元增加11.3%，當季每股稀釋純益4.99美元，優於上一年同期EPS 4.18美元，當季獲利和每股稀釋純益也創歷史單季新高。法人表示，蘋果表現優於預期。（編輯：楊玫寧）1090131