上銀受惠中國需求攀升 外資上修目標價至410元

（中央社記者吳家豪台北31日電）美系外資預期，傳動元件大廠上銀受惠於農曆年後中國線性傳動元件及工業自動化需求攀升，股價有望出現補漲行情，將上銀投資評等調升至加碼，目標價上修到410元。

上銀股價今天開高6.5元，盤中最高來到313元、漲幅近3%，截至下午1時，成交量超過3700張。

美系外資發布研究報告指出，隨著總體經濟的領先指標擴張、交貨期較短的工業自動化元件供應商改善基本面，中國的工業自動化產業正進入復甦時期，看好交貨期較長的工業自動化元件需求將從今年第2季開始攀升。

美系外資認為，由於線性傳動元件的需求週期性較明顯，當景氣轉強時，相關供應商的營收動能和獲利成長潛力也更大，上銀將成為主要受惠者之一，推估上銀2020年獲利將年增63%。

美系外資觀察，交貨期較短的工業自動化元件供應商股價在過去5個月走高，其中亞德客-KY股價上漲約73%、上銀股價上漲約23%，但上銀的風險對報酬比率較具吸引力，仍有補漲行情可期，因此將上銀投資評等從「中立」調升至「加碼」，目標價從255元上修到410元。（編輯：鄭雪文）1090131