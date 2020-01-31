日產400萬片口罩徵用 經部持續協調提高產能

（中央社記者廖禹揚台北31日電）政府宣布自今天起全數徵購國內口罩，每日約400萬片統一分配至民生通路及醫療或公務防疫需求使用，經濟部表示，仍持續與廠商協調提高產能，預估每日可達420萬片以上。

武漢肺炎疫情延燒，嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）中央流行疫情指揮中心30日傍晚宣布，31日起全數徵購國內口罩，其中每日釋出約260萬片供民生需求，140萬片供醫療或公務防疫及儲備需求，暫定至2月15日止。

經濟部官員告訴中央社記者，每日400萬片是在廠商未增加人力及機器設備的產能，經濟部仍積極持續與廠商協調增加人力，並盤點舊有機器整修啟用可行性。官員表示，目前最新盤點每日產能上看420萬片，後續將再增加，都會配合徵購發放。

官員說，若是使用舊有設備、或將過去製造兩層式口罩的設備改為製造醫療級、外科口罩，評估最快5天可上線；若要增購機器，則可能需時一個月以上。

防疫需求使口罩銷量達到每日120多萬片，疾管署祭出每人限購3片規定，經濟部長沈榮津也召集業者統一價格，2月1日起售價調降為每片6元，避免供需失衡、哄抬價格。（編輯：鄭雪文）1090131