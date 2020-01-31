應華1.7億購銅鑼工廠 攻車用零組件

（中央社記者韓婷婷台北31日電）應華精密斥資新台幣約1.7億元購買台灣銅鑼工廠，應華表示，新廠將朝向汽車及電動車零組件、工業電腦零組件發展，預計今年上半年可以投產貢獻營收。

應華表示，新購買的銅鑼工廠占地約1700坪，主建物是現成的，年後將進行內部隔間及電力重新規劃工程，預計上半年可以投產，開始貢獻營收。

應華近年積極轉型，因應電動車世代，以及後續機器人AI 世代，持續進行大規模調整及投資，鎖定日系電動車方向發展，2019年下半年接連完成捷邦國際合併案、日本Sol-plus株式會社收購案、日本Living Robot投資案，結合日本第一化成資源，擴大日系汽車及電動車零組件占有率。

應華表示，隨著車用零組件電子化趨勢帶動，加上電動車市場逐步成長，將推動應華今年來自汽車零件及電動車零件的營收貢獻突破5成，成為整體集團營運成長的重要動能。

應華指出，隨著擴張計畫進行，應華已逐漸由單一區域單一工廠角度，擴張為多區域多工廠方式，目前台灣、日本、越南、泰國及馬來西亞等工廠規模已超過原有中國大陸工廠，提供客戶更多區域選擇機會。（編輯：楊玫寧）1090131