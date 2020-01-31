台股跌深反彈 法人：後續觀察三重點

（中央社記者潘羿菁台北31日電）台股歷經單日最大跌點之後，今天反彈，終場上漲73.36點，收在11495.10點，法人分析，疫情未全面舒緩前，台股短線震盪整理，後續可觀察三大重點。

台股早盤大漲逾170點，盤中一度漲勢收斂接近平盤，10時過後逐漸回神，終場收在11495.10點，漲幅0.64%，成交值新台幣1752.77億元。

權值股的台積電收320元，漲3.5元、漲幅1.11%，鴻海一度由紅翻黑，終場收在83.2元，上漲0.1元，大立光走勢穩定，股價收在4805元，上漲2.02%。

防疫概念股的毛寶、康那香與南六持續漲停鎖死，股價攻頂分別19.5元、15.95元、177元。

重災區的印刷電路板族群仍是市場看空標的，包括臻鼎KY、楠梓電與定穎下跌收黑，一片綠油油；不過泰鼎KY受惠在泰國設廠，市場預期有轉單效應，股價走高，收在53.3元，漲幅7.03%。

至於航空股的華航與長榮航昨天雙雙跌停，今天仍同步收黑，華航終場收在8.02元、跌0.87%，長榮航12.2元、跌0.41%，雙創近10年新低。

國泰證期顧問處經理蔡明翰分析，在疫情尚未好轉前，台股最大利空依舊是武漢肺炎，又以印刷電路板影響最為明顯，估計約有5成產能在湖北地區，市場認為印刷電路板恐有斷鏈疑慮，不過中國大陸自2月10日起陸續開工，湖北則是14日，目前說斷鏈還言之過早；後續可以觀察三大重點包括日均成交量、防疫概念股與台灣疫情。

蔡明翰指出，若日均成交量在新台幣1500億元上下，意味著市場信心趨向穩定，對於疫情題材逐漸有防禦力，將會讓資金回歸基本面。至於防疫概念股可視為反指標，從過往SARS經驗來看，儘管該族群股價大漲，但營收數字並未同步大增，因此當防疫概念股開始轉弱，意味著台股將轉強。

最後則是台灣疫情控制，2003年台灣爆發SARS疫情時，當時股價雖下跌但不至重挫，直到和平醫院封院才讓台股進一步下挫，因此若台灣沒有出現群聚感染，估計近期台股都將呈現震盪整理。（編輯：鄭雪文）1090131