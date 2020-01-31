新竹藥局口罩賣天價 公平會查核籲業者自律

（中央社記者潘姿羽台北31日電）武漢肺炎疫情持續延燒，全台掀起口罩搶購潮，有媒體報導，新竹市某藥局紙口罩價格飆漲，公平會對此表示，已派員前往查察，並呼籲業者切勿藉機哄抬價格賺取災難財，不要以身試法。

有民眾近日在臉書社團「新竹爆料公社」發文指出，他在一間老藥局購入一盒100入的「紙口罩」，價格為新台幣800元，後來才發現正常價位僅約70元，價差超過10倍；此事引起網友熱烈討論，也有不少媒體報導。

公平會今天發布新聞稿表示，針對1月30日媒體報導新竹市一家藥局一盒100入紙口罩售價800元一事，已經馬上派員赴業者營業場所查察，後續會對其進貨狀況及價格訂定詳加調查；如果業者之間確實有合意或共同調漲價格的狀況，將依公平交易法第40條第1項規定予以嚴懲，最高可處新台幣5000萬元罰鍰。

公平會也說，如果事證顯示，業者有意圖抬高交易價格，囤積口罩而無正當理由不應市銷售，或從事囤積居奇或哄抬物價等行為且情節重大者，恐涉刑法第251條或傳染病防治法第61條規定的刑事責任，將依法移送檢調機關偵辦，決不寬貸。

公平會副主委彭紹瑾表示，武漢肺炎疫情持續擴大，政府各部會也有妥善分工，衛福部掌握疫情進展、經濟部調節口罩供需，公平會、消保處緊盯市場供貨及價格變化；公平會除了於春節期間，持續派出多組人員分批至賣場、連鎖藥妝店及藥局等相關通路進行調查，也指派專人監測網路主要電商的口罩售價。

公平會特別指出，近日發現部分店家於缺貨時仍於網路任意標價，是否有哄抬價格的情形，已派員進行相關調查，積極查辦。

公平會再次強調，口罩是防疫期間重要民生物資，攸關防疫成效與國民健康，如果個人或業者利用口罩需求遽增之際，藉機哄抬價格賺取災難財，公平會絕對嚴格執法，再次提醒及呼籲業者切勿心存僥倖、以身試法。（編輯：林興盟）1090131