網路交易當月銷售額達起徵點 就得辦稅籍登記

（中央社記者吳佳蓉台北31日電）網路賣家留意，財政部今天發布解釋令，即日起，只要「當月銷售額」銷售額超過營業稅起徵點，也就是銷售貨物逾新台幣8萬元或銷售勞務逾4萬元，就須辦理稅籍登記，比起原先規定更為嚴格。

民眾在網路上銷售貨物和遊戲點數、線上課程等勞務，按規定，只要是以「營利」為目的，且銷售額超過營業稅起徵點，就要向國稅局辦理稅籍登記，登記後，只要當月銷售額有超過起徵點，該月就要申報繳納營業稅；而營業稅起徵點，為銷售貨物金額達8萬元以上，或銷售勞務達4萬元以上。

財政部賦稅署官員說明，至於如何計算網路賣家的銷售額已達起徵點，根據2005年發布的台財稅字第09404577950號函規定，過去是看「近6個月總銷售額平均」。考量此標準已經15年未檢討，期間網路銷售呈現爆發性成長，且實務上近6個月的銷售額怎麼算，也引發不少爭議，有再檢討必要。

賦稅署官員表示，檢討後決定改為，只要當月銷售額已達起徵點，網路賣家就須來辦理稅籍登記，不過放寬只要在次月底前來申請登記即可免罰，給予一定緩衝期，並於今天發布解釋令，新制即日起生效。

舉例來說，甲網路賣家2月銷售貨物達9萬元，超過起徵點，按規定最晚要在3月底前來辦稅籍登記才可免罰，逾期且又被國稅局查獲的話，除補稅外還要處罰鍰。

賦稅署官員說，會做這樣的修正，一方面是考量實體商店，不論銷售金額多少一率都要來辦稅籍登記，網路銷售的登記門檻相對較寬鬆，銷售額達起徵點才須登記，不過現在網路銷售已相當蓬勃，有必要改變計算方式，讓兩邊課稅方式更為衡平。

賦稅署官員表示，另一方面，實務上，稽徵機關在查稅時，為近6個月銷售額如何計算，常與網路賣家產生歧義，引發許多個案爭議，因此改為當月銷售額超過起徵點就要登記，「一翻兩瞪眼」，更好進行判斷。

賦稅署官員提醒，剛起步的網路店家要留意，過去還可觀察銷售情形半年，等平均銷售額達起徵點才有辦稅籍登記的必要，但如今已改為「單月銷售額」達標就要辦登記，記得要逐月檢視，以免剛開店就可能遭補稅罰鍰；如今透過信用卡金流、物流，很容易可掌握到網路店家實際銷售情形，呼籲不要心存僥倖。（編輯：黃國倫）1090131