三大法人聯手賣超 法人估下週續站賣方

（中央社記者潘羿菁台北31日電）台股歷經單日最大跌點後，今天跌深反彈帶動加權指數上漲73點作收，然而三大法人持續站在賣方，鼠年開紅盤連2天賣超，今天賣超金額略微縮小，不過法人認為，短期內法人轉手為買的機率低。

台股開高走低，早盤一度大漲逾百點不過盤中接近平盤，在買方力道漸出籠推升指數回升終場上漲73.36點，漲幅0.64%。三大法人包括自營商賣超52.58億元，投信賣超10.39億元，外資及陸資賣超171.95億元，為連續兩天賣超，不過昨日三大法人合計賣超金額為267.55億元，今天則是縮小至234.92億元。

國泰證期顧問處經理蔡明翰認為，這兩天資本市場被疫情凌駕一切，三大法人都在減碼換現金，再加上，下週一陸股即將開盤，「下跌是肯定，只是跌到哪裡去而已」，勢必讓市場提前採取措施，在今天出脫持股水位減少傷害。

反映在外資今天再度賣超台積電，賣超張數為1萬6245張，連續兩天賣超張數破1萬張，也是連六天賣超紀錄；至於鴻海，外資賣超張數9464張，連兩天賣超張數達到2萬8003張；中概股的統一也遭到減碼，外資今天賣超張數949張，已4個交易日站在賣方，累計賣超張數3391張。

重災區域的印刷電路版族群，楠梓電今天外資賣超張數為1297張，已是連續兩天賣超；臻鼎KY則是由買轉賣，外資賣超張數942張；定穎終結連續連5天買超，外資轉賣超張數956張。

蔡明翰說，隨著時間發酵以及持股水位下降後，市場賣壓動能會漸漸趨緩，但是賣壓減少不代表會轉手為買，目前台股位階偏高，估計下週頂多是賣超張數可能進一步縮小，三大法人依舊站在賣方立場，讓大盤維持橫向整理震盪，建議持股人暫且觀望。（編輯：黃國倫）1090131