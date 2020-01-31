外資雙向操作 新台幣爆量升值2.7分

（中央社記者潘姿羽台北31日電）武漢肺炎疫情延燒，台灣股匯市昨天度過慘淡紅盤日，不過今天股匯雙雙回穩，新台幣更因外資雙向操作，爆量演出，新台幣兌美元收盤收30.250元，升值2.7分，台北及元太外匯市場總成交金額衝上27.39億美元。

台股30日開盤重挫，暴跌696點，創下單日最大跌點，新台幣也貶值2.71角、貶幅0.9%。

為了穩定市場信心，總統蔡英文昨天就防疫工作提出8點指示，其中包含「穩定股匯」，財政部長蘇建榮今天一早也罕見於開盤前信心喊話，他於記者會上強調，台灣經濟基本面良好，國安基金也隨時待命，國人不須對股市動盪太過悲觀。

政府信心喊話奏效，台股今天震盪收紅，上漲73.36點，收在11495.1點；新台幣兌美元開盤價為30.280元，最高30.160元、最低30.280元，終場則以30.250元作收，升值2.7分。

值得注意的是，儘管新台幣兌美元升幅不大，成交量卻寫下近半年最高紀錄，台北及元太外匯市場總成交金額高達27.39億美元。

外匯交易員指出，今天外資及陸資賣超台股達171.95億元，但因中國股市將於2月3日開市，「不知道到時會發生什麼事」，很多投資海外股債市或其他商品的基金業者，考量中國開盤對市場不確定性太大，為了減少影響，進行獲利了結、減少海外部位。

外匯交易員總結，近期市場不確定性因素太多，展望新台幣走勢，除了武漢肺炎疫情，下週中國股市開市情況也值得留意，「現在一切都還很難說」。（編輯：黃國倫）1090131