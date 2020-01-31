台灣整體租稅負擔率 與經合組織國相較增幅低緩

（中央社記者吳佳蓉台北31日電）財政部統計，2018年台灣整體租稅負擔率19.3%，與2008年相較，上升0.7個百分點，雖微幅增加，但比起經濟合作暨發展組織（OECD）主要國家增幅相對偏低，與鄰近的南韓、新加坡相比增幅也明顯低緩。

財政部今天發布「近期經貿與稅收情勢」統計報告，其中「稅收實徵概況」部分公布最新整體租稅負擔率統計，也就是「賦稅收入及社會安全捐占國內生產毛額（GDP）比重」。

2018年台灣整體租稅負擔率為19.3%，比2017年上升0.5個百分點，觀察其中不含社會安全捐的「租稅負擔率」，由12.5%上升至13%，包含勞保、健保、勞工勞退新舊制的社會安全捐規模，也年增2.3%。

統計報告指出，在社會安全捐部分，2018年規模來到1兆1585億元，年增2.3%，主因在於健保因平均投保金額及人數成長，年增新台幣146億元，勞退新制與勞保因基本工資調增，也各年增95億元及84億元；相對，勞退舊制則因提存戶數減少，年減134億元。

拉長時間比較，2018年台灣社會安全捐規模比起2008年，大幅成長4746億元，增幅近7成；其中以勞保增加1704億元、健保增加1367億元最多，主要因勞健保費率調升與二代健保制度實施所致；其中雇主負擔比重，近年多維持在66%上下。

財政部統計處表示，觀察近年整體租稅負擔率變化趨勢，台灣2018年賦稅收入及社會安全捐占GDP比重為19.3%，比起經濟合作暨發展組織（OECD）主要國家平均27.8%，相對偏低。從2008年以來，也僅上升0.7個百分點，增幅不大，低於多數OECD主要國家，也比南韓減幅3.8個百分點、新加坡減幅1.6個百分點更低。

統計處表示，台灣近年整體賦稅負擔率增幅較各國低緩， 凸顯台灣簡政輕稅特色；不過，因應經濟波動加大與各項社會建設需求看增，未來仍應持續整合財源，優化租稅結構、擴大稅基，以支應推動政務所需，維持財政永續。（編輯：蘇志宗）1090131