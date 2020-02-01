武漢肺炎嚴峻 半導體台廠受影響有限記憶體看轉單

（中央社記者鍾榮峰台北1日電）中國武漢肺炎疫情嚴峻，半導體台廠因應備受關注。整體觀察，台積電和聯電等晶圓代工廠生產正常，封測廠日月光投控或有小幅影響，記憶體台廠可受惠NOR型快閃記憶體轉單效應。

中國武漢肺炎疫情嚴峻，中國政府宣布春節假期延長3天至2月2日，部分省市要求境內企業延長停工時間至2月10日。湖北省政府發布春節假期延遲復工通知，要求境內企業不得早於2月13日24時前復工。

觀察疫情對台灣半導體產業影響，本土法人報告指出，儘管半導體和科技類股短線受武漢肺炎疫情影響部分供應鏈生產，不過，長線趨勢仍看好，可以留意產業趨勢循環持續向上的先進製程受惠者、資料中心、5G等科技類股。

從其他產業面來看，法人預期，受武漢疫情負面衝擊的產業或廠商包括生產面因疫情停工的汽車、光通訊產業，以及部分印刷電路板PCB與電子零組件廠商。

從晶圓代工來看，台積電表示，上海松江廠與南京廠維持24小時生產。聯電也指出，中國大陸廠和艦及聯芯營運正常，不受武漢肺炎疫情影響，財務、會計等非生產線相關人員到2月10日才恢復正常上班。

在出差安排方面，台積電表示，儘量減少中國大陸出差，若有開會需要，改採視訊會議。聯電也表示，內部對出差疫區訂有規範。

聯發科表示，內部已成立「新型肺炎防疫因應小組」，密切關注疫情變化並討論相對應措施。聯發科軟體（武漢）有限公司是技術服務中心，復工時間依照當地政府單位指示辦理，財務及業務無重大影響。

在後段封裝測試部分，本土法人報告指出，台廠並沒有在武漢設廠，不過，蘇州延長開工到2月10日，可能部分影響日月光投控，其中日月光投控旗下環旭電子布局上海，投控旗下矽品在蘇州也設有據點。

在記憶體部分，中國法人報告指出，武漢最具代表性的半導體產業是快閃記憶體，代表廠商是長江存儲、武漢弘芯和兆易創新，其中長江存儲布局高階3D NAND快閃記憶體晶片，不過，長江存儲在全球市占率不高，武漢疫情對長江存儲的下游客戶影響不大。另外，武漢弘芯主要布局12吋晶圓製造代工。

本土法人指出，當地對NAND型快閃記憶體產業影響性低，但對NOR型快閃記憶體影響較大，因為兆易創新全球市占率達18%，排名第3，可能造成NOR型快閃記憶體供需緊俏，預期台廠包括旺宏與華邦電有機會受惠轉單效應。（編輯：楊玫寧）1090201