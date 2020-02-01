武漢肺炎衝擊美股重挫 法人：台股尋半年線支撐

（中央社記者鍾榮峰台北1日電）中國武漢肺炎疫情嚴峻，美股道瓊指數重挫603點，中國大陸股市3日將開盤。法人指出，市場擔憂疫情擴大、衝擊中國內需經濟，3日台股恐面臨重挫危機，不過，在半年線附近有支撐。

武漢肺炎疫情蔓延，全球經濟前景蒙上陰影。美股1月31日再度不支倒地，道瓊指數終場大跌603點，創5個多月來最糟單日表現，年初以來漲幅回吐。

道瓊工業指數終場大跌603.41點，跌幅2.09%，收在28256.03點。標準普爾500指數下挫58.14點，跌幅1.77%，收在3225.52點。以科技股為主的那斯達克綜合指數重挫148點，跌幅1.59%，收在9150.94點。

台股1月31日開高震盪，早盤一度大漲逾百點，不過，盤中接近平盤，之後買方力道漸出籠推升指數回升，終場上漲73.36點，漲幅0.64%，收在11495.1點，成交值新台幣1752.77億元。

三大法人自營商賣超52.58億元，投信賣超10.39億元，外資及陸資賣超171.95億元，是連續兩天賣超。

華南投顧董事長儲祥生表示，美股大跌反映市場對武漢肺炎疫情擴大的恐慌情緒，擔憂是否影響全球GDP規模第2大的中國大陸經濟，內需市場景氣恐受衝擊。

展望台股下週走勢，儲祥生指出，武漢肺炎疫情對部分在武漢和湖北地區設廠的上市櫃公司有影響，加上中國大陸股市3日將開盤可能補跌，預估台股還會再跌超過百點。

法人指出，台股1月31日雖有反彈，不過，當日十字K顯示歷經1月30日重挫近700點後，多空雙方暫未進一步取得上風，外資較處於觀望態度，後續聚焦2月3日中國大陸股市在春節結束後開盤的反應，預期劇烈震盪難免，風險部位需適當控制。

本土投顧表示，台股日KD技術指標仍開口向下，短線弱勢，預估台股下週在半年線附近約11275點有支撐，不過季線約11761點有壓。

觀察武漢肺炎疫情，儲祥生表示，可留意中國大陸新增確診病例是否減少，若有減少代表疫情受到控制，預期2月中旬之後疫情可望逐漸明朗。（編輯：楊玫寧）