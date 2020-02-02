陸股開盤恐重挫 法人：台股已反映應相對抗跌

（中央社記者江明晏台北2日電）武漢肺炎衝擊，台股歷經史上最大跌點後稍見反彈，分析師指出，中國為疫情風暴中心，陸股3日開盤恐重挫5%以上，但台股已先反映，應相對抗跌不至於恐慌，待疫情趨緩仍有望創高。

因武漢肺炎疫情空襲，台股1月30日開紅盤當日，歷經近700點的史上最大跌點後，財政部長蘇建榮隔日信心喊話國安基金隨時上膛，1月31日早盤一度反彈逾170點，但之後漲勢收斂，加權股價指數終場上漲73.36點，收在11495.1點，漲幅0.64%，成交值1752.77億元。

不過，市場憂心，還未開盤的陸股將是未爆彈，上海綜合指數1月23日收盤下跌84.22點，收在2976.53點，跌幅2.75%。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，市場憂心下週一陸股開盤重挫還會有心理衝擊，但是否拖累台股，還要繼續觀察疫情有無進一步擴散，唯一利多應是資金行情仍寬鬆，短線可關注基期低的族群如面板、Dram、寒假概念股如遊戲股等。

針對陸股走勢，兆豐國際投顧協理黃國偉表示，日、韓、港、台等亞洲股市平均跌幅約5到7%，中國又是疫情風暴中心，跌幅不會低於7%，但23日已跌2.75%，因此推估還會有5%以上的跌幅。他表示，2月3日起中國湖北省以外地區將復工，湖北地區則要到2月14日復工，人開始流動後是否會加速疫情擴散，是另一波觀察重點。

展望台股走勢，黃國偉說，由於台股已提前反映疫情利空，因此相對持穩，不必太悲觀，但後續能否回歸基本面，還是要觀察中國疫情有無擴大，以及台灣感染人數是否有效控制，估計高檔套牢區在11777點以上，短期要越過可能性不高，底部支撐則是11200至11300點，仍看好疫情逐步趨緩後，台股受惠資金寬鬆、景氣復甦等利多，仍有創高可能。

群益投信表示，市場普遍預期疫情仍在高峰期，武漢1月23日封城，按照7至14天潛伏期，2月8元宵節前後是確診數高峰期，短期市場趨於謹慎。

群益觀察，2003年SARS期間，台股跌幅10%左右，SARS期間台股高低點落差約20%；台股30日已大跌5.75%，市場恐慌情緒釋放不少，加上本次全球防疫措施相對嚴謹，相關影響可望降低。

在資金面來看，群益指出，觀察中長期，美國聯準會（Fed）在內的全球央行仍力行寬鬆政策，市場資金充沛、景氣仍溫和復甦；台灣受惠政策獎勵海外資金與台商回流、轉單效應，不論實質景氣面、企業資本投入、與金融市場投資氛圍較為正面，2020年台股仍可望挑戰新高。

福邦證券指出，由於疫情仍在持續升溫，下週將是觀察中國政府封城控制疫情成效的關鍵期，預期台股將持續整理。個股要先避開觀光百貨類股，製造業、電子業中勞力密集且在中國有廠房或供應鏈關連者，要注意是否因疫情造成供應鏈的斷鏈危機；生技製藥等防疫相關類股，以及遊戲、網購等宅經濟概念股，可能成為資金避風港。

統一證券指出，美股科技大廠財報表現強勁，國際資金仍充沛，且台股企業獲利展望優質，短期震盪不應隨之起舞，靜待修正整理後仍可望展開新一波行情。（編輯：鄭雪文）1090202