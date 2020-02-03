武漢肺炎疫情衝擊 分析師估手機產業面臨三風險

（中央社記者鍾榮峰台北3日電）中國武漢肺炎疫情嚴峻，上半年手機市場景氣受矚目。分析師保守看待今年上半年手機產業，預估手機品牌與產業鏈正面臨3個潛在風險。

天風國際證券分析師郭明錤出具報告指出，保守看待今年上半年手機產業，手機品牌與產業鏈正面臨3個潛在風險，分別是中國市場手機出貨將低於市場預期、5G手機對Android品牌換機需求貢獻小於預期、以及iPhone供應在第1季受到肺炎爆發影響出貨低於預期。

首先在中國市場部分，郭明錤報告調查指出，今年春節期間中國市場手機出貨較去年同期衰退約50%到60%，目前通路約有5000萬支到6000萬支的高水位庫存。

受到5G換機需求低於預期與肺炎爆發對消費信心影響，郭明錤預估中國手機今年出貨將較去年衰退15%，來到3.1億支到3.3億支。去化庫存是目前中國Android平台手機品牌當務之急。

其次觀察5G手機進展，報告指出，韓國三星（Samsung）在去年第4季與今年1月的手機出貨量，均較上一年同期衰退5%到10%，分別來到6900萬支與2300萬支，代表5G對於高階手機換機需求與品牌價值並無幫助。

郭明錤認為換機需求不如預期的關鍵在於，5G並不能創造創新使用者體驗，因此即使5G手機滲透率因取代4G手機快速成長，但整體手機市場衰退，不利品牌與產業鏈成長。

另外在iPhone出貨表現，郭明錤調查指出，iPhone供應在今年第1季受到肺炎爆發影響，當季出貨量將下修10%到3600萬支到4000萬支。

郭明錤指出，目前不確定肺炎疫情何時穩定以及iPhone消費信心是否會受到肺炎影響，因此難以預測第2季出貨表現。（編輯：鄭雪文）1090203