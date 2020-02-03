武漢肺炎擴散 外資：科技廠首季獲利拉警報

（中央社記者吳家豪台北3日電）亞系外資表示，武漢肺炎疫情恐影響大多數代工廠、中國手機品牌和iPhone供應鏈等科技硬體個股，可能衝擊今年第1季甚至第2季獲利，至於中國產能占比有限的半導體和面板股受影響相對較小。

亞系外資發布研究報告指出，中國實施的旅遊禁令可能持續影響商品運輸，且中國政府延長農曆春節假期也會影響勞動力和生產，預期短線將衝擊科技硬體供應鏈今年第1季獲利，甚至可能影響第2季獲利。

不過，亞系外資強調，目前仍難評估疫情對科技公司的獲利及產能影響程度，只能從在中國設廠地點和產能比例來推估可能結果。

亞系外資表示，台灣的電子製造服務廠和代工廠在中國產能占比至少80%，且中國手機供應鏈採用大部分零組件都100%在中國生產。疫情也將影響iPhone供應鏈，包括鴻海、和碩等組裝廠至少90%位於中國的產能。

亞系外資認為，在中國產能占比有限的半導體股和面板股受影響相對較小，例如晶圓代工廠台積電僅6%產能位於中國，享有複合半導體題材的LED磊晶廠晶電幾乎沒有中國產能；面板雙虎友達、群創在中國產能則低於10%。

此外，亞系外資觀察，南韓科技廠三星的智慧型手機供應鏈已幾乎移到越南，此次受疫情影響也不大。（編輯：楊凱翔）1090203