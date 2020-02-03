武漢疫情衝擊 勤業眾信：46%中企下調業績目標

（中央社記者吳佳蓉台北3日電）勤業眾信（Deloitte）今天發布在中國進行的「新型冠狀病毒疫情人力資源政策調查報告」，46%企業表示，受武漢肺炎疫情影響將下調2020年業績目標；此外，疫情對難以遠距工作的傳統製造業影響預估將最大。

勤業眾信聯合會計師事務所今天發布「新型冠狀病毒疫情人力資源政策調查報告」，報告由德勤中國管理顧問團隊在中國以問卷調查方式進行，有1232間在中國企業參與調查，範圍涵蓋民營企業、國營企業及外資企業等。

調查結果顯示，武漢肺炎疫情擴散對各行各業帶來的影響不同，但主要可歸結成3大衝擊，多達66%受調查中國企業認為，最大衝擊在於「無法正常服務客戶」，尤其是消費、金融、地產及教育產業。

再者，47%企業認為主要衝擊在於「無法正常進行企業管理」，特別是能源、資源及工業產業；另外，有22%企業認為「銷售下滑、現金流緊張」將對公司帶來最大影響，尤其是民營企業。

此外，企業也擔憂包括春節連假後員工難以返回工作崗位、原料運輸受阻、公司管理階層危機意識不足，以及欠缺可支援遠距辦公的軟硬體設備條件等問題。

在應對機制方面，調查指出，高達82%受訪中國企業認為，提供彈性工作方式，確保疫情管控、員工安全是當務之急，如何為員工提供遠端線上工作的工具，將企業服務線上化，為企業最重要的因應措施。

勤業眾信管理顧問服務部副總經理苗德荃指出，也因此，整體而言，能源、資源及工業產業等傳統製造型企業，將是受疫情影響最嚴重者，在提供彈性工作及線上遠端工作環境所遇到的阻力最大，建議應將管理重點放在加強建置疫情防衛措施，保障工作環境安全。

另一方面，調查結果指出，受疫情擴散影響，合計有46%企業表示調低2020年業績目標，其中11%將有大幅調整，尤其是外資企業；從產業別來看，消費、教育、金融地產、政府及公共服務產業調低業績目標的比重相對偏高。

至於連假結束後，是否會要求員工返回辦公室上班，73%受訪企業表示，將按照國家或所屬地區要求，38%同意員工可提前申請放年假、事假，30%同意身處疫區員工，可申請額外無償假期。（編輯：鄭雪文）1090203