外資重申聯發科持有評等 看旺鴻海大立光

（中央社記者吳家豪台北3日電）歐系外資表示，聯發科等手機供應鏈廠商在中國產能有限，加上大部分供應商已把產能移出中國，受武漢肺炎影響有限，重申聯發科持有評等，並看好鴻海及大立光買點浮現。

歐系外資發布研究報告指出，武漢肺炎疫情對大中華區智慧型手機供應鏈的基本面和生產能力影響有限，原因之一是大部分相關企業並未在疫情中心的湖北省設廠；即使在湖北省設廠的手機供應鏈廠商，例如台灣代工廠鴻海和中國連接器大廠立訊，當地產能對營收貢獻也低於2%。

歐系外資也說，智慧型手機品牌例如蘋果公司（Apple）按慣例會分散供應鏈，對每個零組件維持2至3個替代供應商；加上供應鏈已開始把產能從中國移到印度、越南、印尼等地，有望減少疫情在中國大流行造成的影響。

因此，歐系外資重申聯發科「持有」投資評等和目標價380元，並預期鴻海及光學鏡頭廠大立光近期股價重挫後有望浮現買點。尤其中國農曆春節假期延長，恐造成3月底供應商趕工生產第2代iPhone SE，交貨期較短且良率較高的鴻海有因應急單的優勢，有機會從同業和碩、緯創搶下市占。（編輯：鄭雪文）1090203