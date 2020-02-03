108年12月景氣續亮綠燈 國發會：留意武漢肺炎影響

國家發展委員會3日發布2019年12月景氣燈號為代表「穩定」的綠燈，綜合判斷分數也較上月增加3分，來到27分。中央社記者徐肇昌攝 109年2月3日

（中央社記者潘姿羽台北3日電）國發會今天公布去年12月景氣燈號續亮代表「穩定」的綠燈，綜合判斷分數也增至27分；國發會指出，景氣逐漸增溫，但力道不算太強勁，後續仍需注意全球貿易紛爭、武漢肺炎疫情等不確定因素的影響。

2019年12月景氣燈號續亮綠燈，綜合判斷分數則較上月增加3分，來到27分；主因是景氣燈號9項構成項目中，工業生產指數、製造業銷售量指數，以及批發、零售及餐飲營業額皆由黃藍燈轉呈綠燈，分數各增加1分所致。

雖然去年12月景氣領先、同時指標續呈上升，國發會經濟發展處處長吳明蕙提醒，景氣領先指標連續12個月走揚，累積幅度卻僅2.5%，顯見成長動能平緩，擴張力道不是太強，加上影響景氣的不確定變數仍多，必須密切關注後續發展。

吳明蕙也說，今天公布的景氣燈號是去年12月經濟數據，武漢肺炎疫情則在今年1月底迅速升溫，很可能會對台灣2月的經濟數字造成影響。

武漢肺炎疫情延燒，成為影響全球及台灣經濟前景的重要不確定變數，不過吳明蕙認為，要持續關注但不用過度悲觀，武漢肺炎是短期因素，而且台灣確診病例數有限，即便當下造成衝擊，後續也會透過加班生產等方式補回來，因此對全年經濟成長率的影響，會比大家想的小。

至於近日金融市場的震盪，吳明蕙分析，短期信心受挫造成股價波動在所難免，但影響金融市場關鍵是實質面；目前台灣實體經濟還是很穩定，不論是台商回流、民間投資、5G應用商機等，正面訊號都還在，有了實質經濟基本面支撐，也有助於度過疫情帶來的負面衝擊。（編輯：林興盟）1090203