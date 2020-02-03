台灣9月首次CRS交換 會計師教戰避免遭罰

（中央社記者吳佳蓉台北3日電）台灣今年9月將首次與日本、澳洲等國，進行稅務用途的金融帳戶資訊交換，台商、台幹或高所得者的海外所得情形將逐漸透明，安侯建業（KPMG台灣所）表示，想避免被補稅加罰，有兩條路可走。

跟進全球反避稅趨勢，台灣將在今年首次9月首次與他國依據「共同申報準則」（CRS），進行稅務用途金融帳戶資訊自動交換，將他國稅務居民在台灣金融帳戶資訊交換出去，相應的，他國也會把台灣稅務居民在當地的金融帳戶資訊交換回來，大幅提升「海外藏富」難度。

KPMG台灣所稅務投資部會計師葉建郎表示，現階段財政部已公告的交換國，包括日本及澳大利亞，預計後續簽訂交換資訊的國家或地區應會迅速增加；交換回來的金融帳戶資訊，將成為台灣國稅局評估納稅人是否有逃漏稅風險的利器。

站在台商、台幹及高所得者等納稅人角度，葉建郎說，一旦因為交換回來的資訊而被選案查核，進而發現有逃漏稅情事，國稅局依法將補稅並開罰；因此，如果民眾在海外有未申報的所得，記得儘快自動補報補繳，在國稅局查獲以前，還可免罰。

至於補繳管道，葉建郎表示，有兩種管道可選擇，第1，適用「境外資金匯回管理運用及課稅條例」（海外資金專法）申報匯入，就資金全額的8%或10%課稅，若實質投資稅率可再減半。

第2，根據財政部2019年1月31日發布的海外資金課稅解釋令，在一般稅法架構下，根據解釋令原則去區分資金性質、核課期間，配合參考納稅人可出示的證明單據，計算出應繳納的所得金額乘以稅率課稅。

葉建郎表示，台商常投資置產的中國大陸、新加坡、香港及澳門等，目前雖然尚未與台灣進行金融帳戶資訊交換，但其各國或各地區間已在做CRS交換。

同時，CRS的交換是以稅務居民身分作為判斷標準，而非國籍，而在課稅年度內居留在同一國家超過一定天數或以當地為生活及經濟重心，可能就會符合該國稅務居民身分規定，應特別留意相關規定。（編輯：黃國倫）1090203