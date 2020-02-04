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鴻海如因疫情延長陸廠停工 消息人士：恐影響出貨

最新更新：2020/02/04 00:19

（中央社台北3日綜合報導）了解內情人士透露，鴻海集團中國廠區因2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）疫情停工，時間若延長到第2週，生產可能受到「很大」衝擊，恐將影響對蘋果公司等客戶出貨。

路透社報導，這位人士說，中國企業奉令暫停營運到至少2月10日之後，鴻海已停止在中國的「幾乎所有」生產作業，若是停工時間再延長，可能影響對蘋果公司（Apple）等客戶出貨。鴻海為蘋果和其他廠牌代工製造智慧型手機。

鴻海集團是世界電子產品最大代工業者，對記者提出的詢問尚未作回應，蘋果公司則不願對此發表評論。

這位人士今天告訴路透社，鴻海目前利用設在越南、印度和墨西哥等國家的工廠補充產能缺口，因此迄今受疫情「影響相當輕微」。在營運禁令解除後，鴻海的大陸工廠若能加班趕工，將可以彌補落後的產量。

不過，這位人士表示，若是停工延長到10日以後，就可能影響鴻海出貨。他強調對鴻海在廣東省和河南省鄭州廠區的關注，因為為蘋果公司生產iPhone手機的工廠設在當地。

他表示：「我們擔心的是再拖上一週，甚至是一個月。這樣衝擊會很大。這絕對會影響蘋果的生產線。」

「棘手問題在於，我們（10日）能否恢復生產，要看中央與省政府的指示。」（譯者：林治平）1090204

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