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武漢肺炎疫情升溫 後製公司兔將：不影響產能

最新更新：2020/02/04 10:16

（中央社記者吳家豪台北4日電）武漢肺炎疫情升溫，影視特效製作公司兔將所有製作產能均按照規劃進行，北京兔將配合政策將延至2月10日開工，部分專案移交至台北及高雄團隊，整體產能皆維持正常運作。

兔將表示，北京兔將為確保全體員工健康安全，將配合政策延至2月10日正式開工，為維持製作產能不受影響，因應機制也同步啟動，包括赴北京出差的台灣員工已於春節假期前返台並自行隔離；北京所有員工皆已返回北京住處自我隔離，兔將內部每天持續追蹤員工健康狀況，並安排部分員工進行遠端工作。

此外，北京兔將部分專案移交至台北及高雄團隊，整體產能皆維持正常運作。

已於1月30日開工的台北及高雄兔將也加強防疫工作，除了必要的商務旅行之外，暫停任何前往武漢及周邊地區的差旅；針對全體員工進行體溫檢測，避免有發熱症狀者進入公司；要求員工採取自我保護措施，加強個人衛生習慣、勤洗手；要求訪客須以酒精消毒並戴上口罩才可進入公司。

兔將表示，目前所有製作產能均按照規劃進行，2020年兔將著手投資國片，除了深耕台灣影視市場、於兩岸穩定發展之外，也計畫與國際影視製作公司共同開發及承製新內容，積極開拓海外市場。（編輯：蘇志宗）1090204

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