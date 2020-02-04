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雖有轉單效應 面板股卻熄火

最新更新：2020/02/04 11:58

（中央社記者潘智義台北4日電）雖然武漢肺炎疫情影響中國廠商出貨，台灣面板廠可望有轉單效應，近日台股大跌之際面板族群股價逆勢大漲，但今天台股反彈，面板股卻熄火。

面板雙虎友達早盤以平高盤開出後，迅速翻黑又翻紅，盤中來到11.35元，上漲3.18%，但隨後又回到近11元平盤附近。群創則是在平盤9.32元附近游走。

面板模組上游零組件偏光板廠誠美材料盤中來到7.59元，上漲2.56%，隨後來到7.22元，下跌2.43%。明基材盤中多在平盤之下，雖來到18.8元，上漲1.06%，但也跌至18.05元，下跌2.95%。

台灣證券交易所統計，外資昨天買超友達1萬9743張，但卻賣超群創2萬5564張。

法人指出，由於中國規模最大的面板廠京東方、華星光電在武漢也有設廠，武漢肺炎疫情影響出貨，台廠有機會順勢承接其客戶轉來訂單；加上南韓面板廠今年陸續關閉部分液晶面板廠，將有利緩和原本供過於求的壓力。

友達光電統計，2019年12月自結合併營收為新台幣207.1億元，較11月減少2.7%，較2018年同期減少16.7%。2019年第4季合併營收為619.7億元，較2019年第3季減少11.5%，較2018年第4季減少19.6%。累計2019年全年合併營收為2687.9億元，較2018年減少12.6%。

群創光電統計，2019年12月自結合併營收為221億元，較11月增加2.6%，較2018年同期減少6.2%。2019年第4季自結合併營收為656億元，較第3季增加3.6%，較2018年同期減少9.2%。2019年全年自結合併營收為2520億元，較2018年減少9.8%。（編輯：蘇志宗）1090204

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