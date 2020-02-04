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外資評內需消費股 紡織業有望受惠轉單效應

最新更新：2020/02/04 12:00

（中央社記者吳家豪台北4日電）亞系外資分析武漢肺炎疫情對台股內需消費概念股影響指出，保健食品代工廠大江、隱形眼鏡廠金可-KY的中國營收占比較高；紡織業有望受惠轉單效應；自行車廠的高毛利產品多數在台灣生產、受影響有限。

亞系外資發布研究報告指出，大江和金可-KY的中國營收占比分別高達82%、70%，且分別有30%至40%、50%產能位於中國，一旦疫情惡化將首當其衝。此外，統一企業合併營收約30%至40%來自中國，也需留意；泡麵和飲料供應商也值得關注，營收可能因中國內需增加而短暫成長。

亞系外資表示，紡織業者已將大部分產能移往東南亞，因此聚陽、儒鴻、豐泰等公司產能受疫情影響應該最小，推估相關業者的中國營收占比低於10%。

亞系外資也認為，一旦中國疫情惡化，台灣紡織業者有望受惠轉單效應，尤其東京奧運將在數個月後舉行，全球運動服飾和鞋類品牌可能考慮轉單給東南亞供應商，藉此降低供應鏈受到的影響。

自行車廠方面，亞系外資推估巨大和美利達中國占比僅5%至10%，儘管巨大和美利達的中國產能占比分別約70%、20%至30%，但2家公司高毛利且高成長的電動自行車產品大多數在台灣生產，受疫情影響相對有限。（編輯：鄭雪文）1090204

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