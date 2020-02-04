陸股止穩亞股紅通通 台股報復性反彈

（中央社記者韓婷婷台北4日電）陸股止跌回升，帶動亞股全面大漲，台股則在台積電、大立光領軍下，開高走高直取11500點關卡，分析師表示，武漢肺炎疫情牽動盤勢，短線估仍處震盪行情。

加權股價指數終場上漲201點、漲幅1.77%、收在11555.92點、成交值新台幣1597億元，除了台積電、大立光都有約3%的漲幅之外，被動元件缺貨聲再起，國巨、華新科也同步大漲，挽救多軍信心。

台股在昨天測試半年線有守後，今天隨著陸股反彈大幅走揚，跌幅相對較深的電子股成為資金簇擁對象，分析師表示，市場恐慌心理仍未完全平息，短線疫情發展依舊牽動行情走向，只要短期內疫情未出現大爆發，半年線將成台股多頭最堅實的堡壘。

統一證券董事長林寬成表示，現在的利空就是未來的利多，年前短線漲幅已高，年後藉由突發利空拉回整理不是壞事，整體大環境長線還是有利台股表現。

分析師指出，台股鼠年開紅盤後，指數最深跌幅約有8%，回檔幅度似有滿足跡象，不過原本多頭架構遭到破壞，短線要有大行情不易，所幸外資在昨天已轉賣為買，加上連續2個交易日加碼台指期多單，後續可觀察外資動向，若持續站在買方，對於多方可算吃下定心丸。

不過，法人也認為，近期上市櫃公司陸續公布1月營收，由於今年農曆春節長假落在1月，電子股營收受到工作天數、處產業淡季影響，數字恐無亮麗表現，加上武漢肺炎疫情持續干擾市場，宜待籌碼沉澱之後，尋找今年前景透明度高的產業切入為佳。（編輯：楊凱翔）1090204