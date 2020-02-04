口罩荒蔓延全球 經濟部：美日都已不易買到口罩

（中央社記者吳柏緯台北4日電）武漢肺炎疫情蔓延，口罩需求量上升。台灣6日開始實行實名制控管口罩數量，而根據經濟部資料顯示，美國、日本及澳洲等國，市面上已經不易買到口罩。

武漢肺炎疫情造成搶購口罩，國內發生「一罩難求」的情況， 6日起購買口罩將採實名制，民眾需使用健保卡在全國6000多家健保特約藥局購買，每個人在7天內限購2片，一片降價為新台幣5元。

隨著疫情發展，連帶也使得全世界對於口罩的需求都快速增加，「口罩荒」成為世界多國普遍的現象。不少旅居海外的台灣人紛紛在網路社群中分享自己在旅居地買口罩的情況，有些國家價格暴漲，有些國家則是很難買到。

經濟部稍早表示，據駐外經貿組陸續回報各國情勢，不少國家的口罩均出現價格、供應數量皆不穩的情況。經濟部的資料指出，包含日本、緬甸、英國、澳洲與美國紐約，目前市面上已經不容易買到口罩；泰國出現搶購情形、韓國的口罩價格大幅上漲；香港則採取限量管制銷售。

經濟部說明，台灣是口罩進口國，但在武漢肺炎疫情發展下，世界各國都在搶購口罩，部分國家也陸續管制口罩出口，這些情形都讓進口難度提高很多。經濟部懇請民眾，在非常時期盼國人共同體諒，一起克服難關。經濟部持續與民間廠商合作，協助補足人力、確保原物料，強化既有的生產。同時，也推動新的生產線，一個月後組裝完成，每日生產量就可以達到1000萬片口罩，可望緩解目前的情形。（編輯：林興盟）1090204