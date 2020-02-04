股匯齊彈 新台幣勁揚1.25角收30.207元

（中央社記者潘姿羽台北4日電）台灣金融市場今天一掃陰霾，股匯齊彈，新台幣兌美元開盤後也一路走高，盤中一度站上30.1字頭，終場以30.207元作收，升1.25角，台北及元太外匯市場總成交金額18.22億美元。

美國供應管理協會（ISM）甫公布的1月製造業活動優於預期，指數重返擴張，由於經濟數據轉佳，激勵美股反彈，今天亞洲股市也穩步回升；外匯交易員指出，國際股市有連動性，使得台灣股匯市也有較佳表現。

台股今天開高走高，大漲201點，收在11555.92點；新台幣兌美元開盤價為30.340元，而後隨即翻升，早盤便升破1角，且持續走高，攻破30.300、30.200等整數關卡，最高來到30.128元，收盤收在30.207元，升1.25角，升幅達0.41%。

外匯交易員表示，今天外資雙向操作，部分外資匯出，但更多投資海外股債市或其他商品的基金業者，考量市況充滿不確定性，開始獲利了結、減少海外部位，並將資金匯回，進而推動新台幣走升。

儘管新台幣勁揚逾1角，外匯交易員指出，武漢肺炎疫情尚未獲得有效控制，外資也賣超台股，顯見市場避險情緒並未消散，預估短期股匯市將續呈震盪格局。（編輯：黃國倫）1090204