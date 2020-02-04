只知道黑天鵝落伍了 央行：還有綠天鵝灰天鵝

（中央社記者潘姿羽台北4日電）媒體常以「黑天鵝」來形容影響全球經濟前景的重大不確定性，中央銀行「報你知」單元今天再開課，告訴大眾除了黑天鵝，隨著世界局勢變遷，慢慢出現綠天鵝、灰天鵝等新詞彙。

中央銀行今天於臉書發文表示，中國大陸爆發的新型冠狀病毒（2019-nCoV，俗稱武漢肺炎）疫情持續延燒，全球金融市場都遭受重創，主流媒體指出，新型冠狀病毒是引發市場恐慌的「黑天鵝」（black swan）。

Moody’s信評公司今年1月30日發布報告指出，新型冠狀病毒是史無前例的黑天鵝，而且比2008年至2009年的全球金融危機更像黑天鵝。全球金融危機爆發前，外界皆已知道美國房市正在逐漸惡化；然而，新型冠狀病毒的疫情卻是大家完全料想不到的局面。

央行說明，黑天鵝事件是形容發生機率極低、易被忽略的事件，具有不可測性、衝擊力道大，以及後見之明等3大特性；除了較廣為人知的黑天鵝，最近國際間也出現「綠天鵝」（green swan）一詞。

國際清算銀行（BIS）今年1月20日發布報告，示警氣候變遷可能帶來「綠天鵝」事件，並引發全球金融危機。

BIS報告所提出的「綠天鵝」（或氣候黑天鵝─climate black swan）概念，正是援引美國紐約大學教授Nassim Nicholas Taleb於2007年所提出的「黑天鵝」概念。

根據BIS報告，「綠天鵝」類似「黑天鵝」，但有三大不同之處，一是儘管氣候變遷的影響具有高度不確定性，氣候變遷的風險很有可能在未來的某一天實現；二是氣候災難比大多數系統金融危機更嚴重，氣候科學家們日益強調，這可能對人類構成生存威脅；三是氣候變遷風險將引發更加複雜與不可測的連鎖反應。

央行也說，其實除了黑天鵝、綠天鵝，還有另一個由「黑天鵝」衍生而來的「灰天鵝」（grey swan）；灰天鵝事件是形容如黑天鵝般發生機率低，但不像黑天鵝那樣不可測的巨大影響事件，例如美中貿易衝突就被視為是灰天鵝事件。（編輯：郭萍英）1090204