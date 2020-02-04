台灣5元口罩不貴 美日韓價格居高不下

（中央社記者吳柏緯台北4日電）武漢肺炎疫情蔓延，連帶造成口罩價格上揚。根據經濟部的資料顯示，美國一片口罩售價上看新台幣24元，日本更是狂飆至每片最高38元，售價均遠高於台灣一片5元的情形。

武漢肺炎疫情造成搶購口罩，不但國內發生「一罩難求」的情況，全世界對於口罩的需求都快速增加，「口罩荒」成為世界多國普遍的現象。隨著疫情發展，連帶也使得不少旅居海外的台灣人紛紛在網路社群中分享自己在國外買口罩的情況，有些國家價格暴漲，有些國家則是很難買到。

經濟部表示，據駐外經貿組陸續回報各國情勢，不少國家的市面上已經不易買到口罩，甚至出現大量搶購的情形，口罩的價格也狂飆不止。

根據經濟部提供的資料顯示，美國紐約的口罩售價，每片介於新台幣9.09元到24.23元之間，韓國每片介於8元到35.89元間，日本則是每片高達38元。此外，緬甸的口罩售價達每片14.6元、澳洲則約12.2元、英國則介於9.57元到11.96元之間、泰國每片8.91元，而限量販售的香港，每片口罩價格落在5.2元到31元不等。

相比國外情形，台灣從6日起購買口罩將採實名制，雖然有限制民眾購買數量，但是每片僅5元，確實便宜不少。

經濟部說明，台灣是口罩進口國，但在武漢肺炎疫情發展下，世界各國都在搶購口罩，部分國家也陸續管制口罩出口，這些情形都讓進口難度提高很多。經濟部懇請民眾，在非常時期盼國人共同體諒，一起克服難關。經濟部持續與民間廠商合作，協助補足人力、確保原物料，強化既有的生產。同時，也推動新的生產線，一個月後組裝完成，每日生產量就可以達到1000萬片口罩，可望緩解目前的情形。（編輯：林興盟）1090204