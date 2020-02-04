2家國銀13名台籍員工留守武漢 僅1人回台

（中央社記者劉姵呈台北4日電）武漢肺炎疫情延燒，金管會今天表示，據掌握最新情況，目前在武漢設有分行的土地銀行與台灣企銀共14名台籍員工中，僅有1人包機回台，其他13名皆留在武漢，配合分行開門營業。

目前台資銀行在武漢設有分行的為土地銀行、台灣企銀與富邦華一銀行。金管會今天表示，土銀武漢分行共有6名台籍員工，目前人員健康狀況安好，但考量回台要自主隔離14天，且武漢分行已經開始營業，因此決定留在武漢。

台企銀武漢分行則統計共有8名台籍員工，其中僅有1名台籍員工已包機回台，其他7名皆留在武漢，配合分行開門營業。

富邦華一銀行武漢分行則是有3名台籍員工，目前都是在台灣，銀行局官員表示，主要是因為農曆春節假期3名員工已經回台，加上子行人員調度較好調度，且各部門在營業場所辦公者皆以必要人力為主，其餘人員可在家上班。

富邦華一銀行向中央社記者表示，武漢分行按規定暫未復工，相關業務將由成都分行和總行代理，提供客戶不間斷的金融服務。此外，部分據點已經正常復工，也鼓勵客戶使用電子管道進行轉帳及辦理業務，此段期間內，所有個人網銀、個人手機銀行轉帳匯款手續費皆全免。（編輯：黃國倫）1090204