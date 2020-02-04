因應肺炎疫情 一銀彰銀有14天給薪防疫照顧假

（中央社記者劉姵呈台北4日電）因應武漢肺炎疫情，金管會要求金融業採取防疫應變措施，並建立緊急聯絡窗口，確保疫情升溫能即時防治；另外，初步調查，目前第一銀行與彰化銀行有提供14天給薪的防疫照顧假。

金融監督管理委員會銀行局副局長莊琇媛今天表示，為因應武漢肺炎疫情，銀行局1月底已電話通知國銀採取3項因應措施，包括規劃妥適的防疫與應變措施、國內外從業人員如有確診病例應立即電話通報銀行局，及如因為疫情而變更任一國內外分支機構的辦公方式也要立即電話通報。

莊琇媛說，關於金融業災害防救作業，金管會訂有「金融機構災害防救作業要點」，並請銀行公會訂定「金融機構災害緊急應變對策手冊範本」，銀行業應依規定建立相關因應機制，設置災害緊急應變小組，且各項應變措施應包括業務復原措施、存款、放款等方面客戶服務權宜措施、連線作業、資訊網路安全管理等項目。

銀行局也統計，初步調查目前第一銀行與彰化銀行皆有提供「14天給薪的防疫照顧假」，其他銀行大部分都還是有配套措施，就算無給薪還是會准假。

銀行局表示，部分國銀如兆豐銀行、土地銀行的事假辦法中，本來就有提供員工有給薪的7天「家庭照顧假」，員工若有防疫需要，在家裡要照顧小孩的話，仍可申請家庭照顧假。

莊琇媛表示，將持續密切關注疫情後續發展，並督導各金融機構採取必要因應措施，以維持金融市場穩定運作。

保險局副局長張玉煇指出，春節前夕已發函給保險業相關公會，為因應台灣確診首例境外移入嚴重特殊傳染性肺炎個案，請各保險公司應加強警覺與認知，並規劃備妥流感防疫相關因應措施，建立緊急聯絡窗口並與保險局隨時保持聯繫，以利未來若疫情升溫，能及時因應防治。

證期局副局長張振山表示，券商公會也通知各券商，要加強防疫措施。（編輯：郭萍英）1090204