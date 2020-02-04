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亞股因逢低進場買盤反彈 投資人仍憂武漢肺炎疫情

最新更新：2020/02/04 20:07

（中央社香港4日綜合外電報導）亞股昨天一片慘綠，吸引逢低承接的投資人進場，今天大多走揚，上海股市也反彈。不過俗稱武漢肺炎的2019新型冠狀病毒疫情蔓延，奪走更多人命，市場仍瀰漫著焦慮不安的氣氛。

雖然各方仍持續關注當局致力控制2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）疫情的進展，但是美國華爾街與歐洲股市上週重挫後昨天揚升，亞洲投資人跟進追漲。

目前全球新型冠狀病毒的確診病例增至逾2萬600起，中國死亡人數已超過2003年因罹患嚴重急性呼吸道症候群（SARS）致死者。當年SARS疫情曾重創亞洲經濟。

至今2019新型冠狀病毒已蔓延至20多國，部分國家頒布嚴格旅遊禁令，包括禁止航班往返中國，而世界衛生組織（WHO）已宣告這項疫情為「國際關注公共衛生緊急事件」。

中國政府則罕見坦承，因應這起公衛危機，中國確有「缺失和不足」。許多人擔憂，疫情可能重創世界第2大經濟體中國的經濟成長，並且波及仰賴中國供應鏈的其他國家。

市場人士表示，由於疫情蔓延，中國領導人正考慮調降今年的經濟成長預測。

中國人民銀行繼3日挹注1730億美元（約新台幣5兆2200億元）後，今天再砸近600億美元，激勵昨天重挫近8%的上海股市上漲1.34%。

昨天公布的統計數據顯示，香港去年的經濟自2009年以來首度衰退，不過衰退幅度略低於先前的擔憂，儘管新聞報導，香港出現首個因罹患新型冠狀病毒而致死的病例，今天港股仍上漲超過1.2%，

另因疫情蔓延，澳門宣布所有賭場歇業兩週，當地博弈企業股都重挫，包括永利澳門（Wynn Macau）、銀河娛樂（Galaxy Entertainment）與金沙中國（Sands China）。

至於新加坡、首爾、孟買、馬尼拉與台北股市的漲幅介於1.3%至2%之間，澳洲股市上漲0.39%，雅加達股市上漲0.65%，東京股市則上漲0.49%。（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）1090204

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