更多編輯台推薦新聞：
口罩掀搶購潮 亞洲各地貨量價格比一比
生活

口罩掀搶購潮 亞洲各地貨量價格比一比

口罩實名制怎麼買？外國人也能買嗎？10大QA一次看
生活

口罩實名制怎麼買？外國人也能買嗎？10大QA一次看

武漢肺炎 全球最新疫情一次掌握
國際

武漢肺炎 全球最新疫情一次掌握

專題／挾北市最高票進軍國會 高嘉瑜關注交通經濟
政治

專題／挾北市最高票進軍國會 高嘉瑜關注交通經濟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

武漢肺炎延燒 強信-KY山東孫公司開工延到10日

最新更新：2020/02/05 09:37

（中央社記者鍾榮峰台北5日電）中國武漢肺炎疫情嚴峻，工業縫紉機配件大廠強信-KY位於中國山東孫公司配合當地政府規定，開工日期延後到2月10日。

強信-KY孫公司強信機械科技（萊州）及浩強精密機械（青島）位於中國大陸山東省，由於新型冠狀病毒肺炎疫情在春節期間持續影響，中國政府公布延長春節假期，強信-KY配合山東當地政府規定，開工日期從原訂2月3日延後到2月10日。

因應武漢肺炎防疫工作，強信-KY指出，二家孫公司已實施應變措施，包括通知客戶及供應商調整出貨時間。另外，強信-KY的二家孫公司備有安全庫存，生產可機動調配，確保生產及客戶交期有序運作。

強信-KY已成立疫情工作小組，關注疫情最新發展，並且做好員工休假期間身體情況瞭解及部署防疫物資、宣傳衛生健康知識。強信-KY將加強環境消毒，確保公司能持續營運，也為山東孫公司之後復工衝刺做足準備。

展望今年營運，強信-KY表示今年度目標及展望不變，持續工業縫紉機刀類產品穩健成長，拓展自動化裝置及自動化設備市場，維持一定的獲利率成長。（編輯：楊凱翔）1090205

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報