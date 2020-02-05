武漢肺炎延燒 強信-KY山東孫公司開工延到10日

（中央社記者鍾榮峰台北5日電）中國武漢肺炎疫情嚴峻，工業縫紉機配件大廠強信-KY位於中國山東孫公司配合當地政府規定，開工日期延後到2月10日。

強信-KY孫公司強信機械科技（萊州）及浩強精密機械（青島）位於中國大陸山東省，由於新型冠狀病毒肺炎疫情在春節期間持續影響，中國政府公布延長春節假期，強信-KY配合山東當地政府規定，開工日期從原訂2月3日延後到2月10日。

因應武漢肺炎防疫工作，強信-KY指出，二家孫公司已實施應變措施，包括通知客戶及供應商調整出貨時間。另外，強信-KY的二家孫公司備有安全庫存，生產可機動調配，確保生產及客戶交期有序運作。

強信-KY已成立疫情工作小組，關注疫情最新發展，並且做好員工休假期間身體情況瞭解及部署防疫物資、宣傳衛生健康知識。強信-KY將加強環境消毒，確保公司能持續營運，也為山東孫公司之後復工衝刺做足準備。

展望今年營運，強信-KY表示今年度目標及展望不變，持續工業縫紉機刀類產品穩健成長，拓展自動化裝置及自動化設備市場，維持一定的獲利率成長。（編輯：楊凱翔）1090205