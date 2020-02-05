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南亞科搭DRAM景氣順風車 美系外資調升目標價

最新更新：2020/02/05 10:35

（中央社記者吳家豪台北5日電）美系外資看好記憶體大廠南亞科進入產業景氣向上循環，營運動能將從今年第1季起攀升，預估今、明年營業利益將成長56%、73%，調升投資評等至加碼，目標價上修到105元。

南亞科股價今天上漲2.6元開出，早盤最高來到83.9元、漲幅逾4.8%，成交量超過1.65萬張。

美系外資發布研究報告指出，今年1月伺服器動態隨機存取記憶體（DRAM）合約價格呈現月增趨勢，為超過1年來首次成長，帶動南亞科1月營收年增約6%，終止連續14個月年減。

美系外資認為，整體DRAM市場正進入景氣向上循環週期並持續到2021年，原因包括智慧型手機5G題材帶動需求面成長超越供給、超大型資料中心資本支出回溫，看好南亞科獲利將隨著DRAM價格上漲而明顯復甦。

由於韓國記憶體廠持續把舊有DRAM產能轉為生產影像感測器（CIS）元件，將造成產能下降，美系外資從2020年記憶體需求可能成長20%推算，今年下半年恐出現記憶體缺貨。因南亞科2019年的位元出貨量成長幅度低於產業平均值，考量2020年位元出貨成長及平均售價走揚等因素，南亞科今年獲利回升幅度應可優於同業。

美系外資看好南亞科今年第1季獲利將回到季增趨勢，預估2020年、2021年營業利益將分別成長56%、73%，將南亞科投資評等從「中立」升至「加碼」，目標價從70元上修到105元。（編輯：楊玫寧）1090205

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