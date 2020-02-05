春節壞天氣與武漢肺炎防疫 樂園人潮守基本盤

（中央社記者江明晏台北5日電）過年假期通常是樂園旺季，業者表示，今年雖有壞天氣因素加上武漢肺炎防疫影響，但入園人數仍守穩基本盤，而遠雄海洋公園則受惠蘇花改通車效應人潮成長。

今年農曆春節遇上中國爆發武漢肺炎疫情，增添民眾出遊意願不確定性，加上有幾天天候濕冷，導致樂園入園人潮受影響，但樂園業者分析，由於去年同期天氣好，比較基期高，今年入園人次不如預期，天候狀況是影響主因，而防疫上由於樂園是室外開放場域，園區有提供量測體溫，民眾也自主戴口罩健康管理，相對放心。

樂園業者表示，儘管受大環境因素影響，但由於祭出票價優惠，仍帶動入園人次守穩基本盤。

蘇花改通車效益發酵，位於東部的遠雄海洋公園截至目前入園人數較同期成長20%，估計今年春節寒假人潮將超過8萬人次，相較去年成長25%。

為因應通車後的人潮效益，遠雄海洋公園2年前即啟動整改，在年初推出兩大場館升級，提供海洋主題音樂劇，「探險島水族館」更耗資千萬打造軟、硬體設施升級。

1月6日蘇花改通車，市場預估，宜蘭雪隧通車後，觀光人次成長3倍、收入成長2.5倍，看好蘇花改通車將帶動花蓮旅遊人次上看1300萬，每年創造百億元商機。（編輯：楊玫寧）1090205