外溢保單2019年大賣逾8億元 健走型佔8成

（中央社記者劉姵呈台北5日電）金管會今天公布，2019年外溢保單初年度保費收入達新台幣8億1646萬元，較2018年大增823%；其中，以「健走型」賣得最好佔8成，銷售件數年增2萬6935件、保費年成長6億610萬元。

金融監督管理委員會保險局最新公布，2019年全年外溢保單共銷售6萬117件，較2018年全年銷售件數增加4萬9472件，年增率達464%；初年度保費收入約8億1646萬元，較2018年大幅增加7億2807萬元，年增率高達823%。

金管會2019年已核准及備查8家壽險公司，共28張外溢保單。

外溢保單依照性質區分為以運動習慣折減保費或增加保額的「健走型」、以體況數值折減保費或增加保額的「健檢型」、以及提供其他非現金方式給付促進健康的「實物給付型」共3種。

其中，「健走型」外溢保單賣得最好，佔所有外溢保單保費收入達8成，保險局統計，去年全年新契約件數為2萬9172件，年增2萬6935件；初年度保費收入為6億5554萬元，年增6億610萬元。

健走型外溢保單去年初年度保費收入最高的前3名保險公司依序為國泰人壽約5.7億元、南山人壽1.4億元、新光人壽約8800餘萬。

銷售狀況第二好的外溢保單則為「健檢型」，保險局統計，去年全年新契約件數為3萬944件，年增2萬2544件；初年度保費收入為1億6090萬元，年增1億2226萬元。

「實物給付型」外溢保單銷售狀況就較差，保險局統計，去年全年新契約件數僅有1件，年減7件；初年度保費收入也從2018年的31萬元，大幅縮水僅有2萬元。

實物給付型外溢保單去年初年度保費收入最高的前3名保險公司依序為國泰人壽、富邦人壽及台灣人壽；不過，僅有國壽年保費收入有小幅成長，其他皆是衰退。

壽險業者分析，國人運動習慣改變，保險公司力推健走型及健檢型的外溢保單，給予有運動習慣、健康檢查體況良好的保戶，折減保費或增加保額的優惠，且為了擷取保戶身體素質狀況資料及運動數據，通常會結合APP或穿戴裝置，鼓勵健康減齡，對於保戶來說有較大的吸引力。

此外，有的保險公司研發針對糖尿病、其他重疾保障的外溢商品，搭配醫院院所設計個人化的外溢機制，鼓勵保戶自主健康管理，比起實物給付型，更能獲得較多正面的回饋。（編輯：郭無患）1090205