不畏武漢肺炎 台股震盪收小紅

（中央社記者潘智義台北5日電）因應武漢肺炎疫情影響金融市場，中國人民銀行進場干預，陸股順勢上漲，台北股市今天早盤開高，盤中走勢震盪，終場漲勢收斂，小漲17.7點，未能收復11600點大關。

加權指數終場收在11573.62點，上漲17.7點，漲幅0.15%，成交金額新台幣1569.64億元。八大類股漲跌互見，其中金融、機電、食品、造紙類股上漲，營建、泥窯、塑化和紡織類股下跌。

晶圓代工龍頭台積電收在327.5元，上漲0.77%，受河南鄭州將採閉環管理防疫影響的鴻海收在平盤價82.2元。股王大立光盤中上漲，收在4830元，下跌0.1%。

台塑收在92.7元，下跌0.86%。南亞收在68.9元，下跌1.71%。台化收在82.5元，下跌1.20%。台塑化收在87元，下跌1.14%。

宏遠投顧副總經理陳冠升表示，武漢肺炎疫情流行地在中國大陸，台灣並無社區群聚感染，不像當年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）在台曾發生社區群聚感染，因此台股這波下跌程度理應小於SARS期間。

陳冠升指出，陸股週一開盤大跌，影響全球股市，但因全球股市已在上週領先反應，拖累程度降低，因而週二全球股市反彈，短期間還會受到消息面影響而走勢震盪，但最悲慘情況已過。

他說，中國工廠延至2月10日才開工，雖然影響1至2週的生產及出貨，但不會影響一家公司超過1/10的獲利，所以在中國設廠的個別公司股價大跌超過10%，顯然不合理，卻是不錯的投資機會。

他認為，昨天台股大幅反彈，預期指數低點已過，未來若再回跌，除需找適當時間點承接，並應以個股的投資角度選股，而非僅考量大盤。（編輯：楊玫寧）1090205